法国一公路将铺设无线充电系统，电动汽车通过时可实时充电

IT之家 7 月 13 日消息，以色列企业 Electreon Wireless 当地时间 7 月 12 日宣布为法国巴黎西南方向的一条主干道铺设无线充电系统，使配备接收装置的电动汽车在通过时实现实时充电。

Electreon 的无线电动道路系统（Wireless Electric Road System，ERS）将与欧洲收费公路运营商 VINCI 合作，在巴黎西南部的 A10 高速公路上建设一段无线充电道路。Electreon 将安装一条两公里长的动态无线充电道路和一个静态无线充电站，适配所有类型电动汽车。该技术可以在电动汽车行驶或停止时为其充电，这有助于消除续航焦虑并降低电动汽车的总体拥有成本。

该项目的初始阶段将重点关注在行驶中为商用电动车队充电，最终目标是在法国所有主要道路上部署 ERS，以实现乘客和货物运输、重型卡车行业的脱碳，并支持所有类型的电动汽车能够在法国开放式高速公路上行驶时无缝充电。

IT之家注意到，法国交通部 2021 年发布的一项研究得出结论，如果大规模部署 ERS，可以将道路货运排放量减少 86%。没有 ERS，电动重型卡车将不得不配备非常大的电池，并在高功率充电站停车充电。此外，研究还提出到 2030 年全法部署电力道路系统超过 5000 公里、到 2035 年近 9000 公里的目标。突出了该技术作为实现净零道路排放的重要组成部分，重点关注货运和重型卡车行业。

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