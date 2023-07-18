苹果新动议获批，暂不履行 90 天内让 App Store 支持第三方支付裁决

IT之家 7 月 18 日消息，苹果本周一获批一项新动议，可以搁置美国上诉法院的“限制导流”（anti-steering）政策指控，不用履行 90 天内调整 App Store，让开发者指导客户在 App Store 之外进行支付。

苹果这项动议本周一得到法院批准，该公司给出的理由是，希望美国最高法有更充裕的时间审理此案，应该搁置美国上诉法院此前做出的裁决。

苹果和 Epic Games 自 2020 年以来，就一直围绕着“App Store”对簿公堂。

2021 年，负责此案的法官基本上站在了苹果一边。她认为，苹果要求开发者使用应用内购买系统的“App Store”规则并没有违反反垄断法，但部分裁决确实要求苹果更新其“限制导流”规则。

IT之家注：该规则就是允许开发者引导用户使用非 App Store 的支付方式，使用元数据、按钮、链接和其他行动方式完成支付，将客户引导到 App Store 之外的购买机制，为开发者实施替代支付方式铺平道路。

苹果公司和 Epic Games 一致要求美国上诉法院重新考虑其 4 月份对反垄断案的裁决，两家公司的律师都表示，专家组应该重新审理此案，否则法院应该召集“全体法官”，作为一个由 11 名法官组成的专家组，重新考虑争议。

据悉，Epic Games 于 2020 年开始，以《堡垒之夜》游戏为导火索，和苹果公司就 App Store 规则发生争执，开启了一场漫长的法律诉讼。

美国法院于 2021 年宣布审理结果，认为苹果没有违反反垄断法，也并非垄断者。Epic Games 对此不服，选择立即上诉，称原审法院“得出了错误的答案”并“犯了多项法律错误”。

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