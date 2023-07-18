肯高图丽发布 KC-WP06 相机：1/3.2 英寸 CMOS、IP58 防水，售 17490 日元

IT之家 7 月 18 日消息，日本肯高集团日前推出了新款肯高图丽 KC-WP06 便携相机，售价仅为 17490 日元（IT之家备注：当前约 904 元人民币）。

肯高图丽 KC-WP06 是一款紧凑型数码相机，具有 IPX8 防水性能，支持 3.5m 防水深度和 IP5X 防尘性能。

该相机尺寸为 105×68×33mm、重 135g，搭载 1/3.2 英寸 CMOS 图像传感器，拥有 800 万有效像素，感光度只有 ISO 100/200/400 / 自动可选，快门速度可达 1/8000s，最高可拍摄 2K 30P 视频。

此外，该相机搭载焦距为 25.5mm（等效 35mm）的广角镜头，最近可 10 厘米对焦，还支持延时拍摄、运动检测功能、慢动作拍摄等。通过 USB 2.0 接口连接到 PC，该相机还可被用作网络摄像头。

该相机采用前后双屏幕设计，背面是一块 2.8 英寸 TFF 屏，正面是一块用于自拍的 1.5 英寸 TFT 屏，镜头上方还带有 LED 补光灯。

肯高图丽 KC-WP06 相机将于 7 月 28 日在日本发售，价格为 17490 日元（当前约 904 元人民币）。

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