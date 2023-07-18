大疆宣布将于 7 月 25 日举行新品发布会，主角有望是 DJI Air 3 无人机

IT之家 7 月 18 日消息，大疆宣布将于北京时间 7 月 25 日 21 点举行新品发布会，海报显示“双摄就位，主角归位”。

大疆并未公布新品的信息，但根据此前爆料，新品可能是 DJI Air 3 无人机，因为此前的爆料显示该机将采用双摄系统，跟海报中的“双摄就位”说法相吻合。

根据此前爆料，大疆 Air 3 无人机采用双 48MP 摄像头设计，配备了等效 24mm 的主摄像头以及等效 70mm 的长焦镜头，光圈分别为 f / 1.7 和 f / 2.8。与 Mavic 3 系列不同的是，Air 3 的摄像头上没有 Hasselblad 的标志，这意味着 DJI 没有与该公司合作开发这款摄像头。

除了双摄像头系统外，DJI Air 3 还配备了一个新的电池，容量达到了 4241mAh 或 62.6Wh。预计相比于 Air 2 或 Air 2S，Air 3 的飞行时间将有显著提升，毕竟新电池比旧款大了约 30%。DJI Air 3 还将有两新的控制器，并且只与控制器一起出售，不会有单独的无人机套装。更多详情可见IT之家此前报道。

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