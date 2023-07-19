第九代大众帕萨特车型 8 月底全球首发，插混版纯电续航 100 公里

IT之家 7 月 19 日消息，大众第九代帕萨特将于 8 月底迎来全球首发，大众汽车现已揭晓新一代帕萨特的首个预告细节。

这款新车配备了许多创新的功能，如直观的显示和操作逻辑、高端内饰、全新的自适应底盘控制系统、高级座椅以及最高 100 公里纯电续航里程的插电式混合动力驱动系统。

全新帕萨特将于 2024 年第一季度上市。该系列车型定位中型轿车，拥有 50 多年的历史和超过 3000 万辆的销量。

据介绍，全新帕萨特的设计充分挖掘了模块化横向矩阵 (MQB evo) 在全新开发阶段的潜力。

大众品牌管理委员会成员、负责开发的凯・格伦茨表示：“对于全新帕萨特，我们非常注重高坐姿和驾驶舒适度，希望可以让客户立马感受到。这得益于更长的轴距和新的自适应底盘控制系统，该系统配备双阀减震器。同时，我们的新显示和操作概念非常直观。气温控制按摩座椅展示了我们在内饰方面的高标准。”

得益于高档材料和有效的隔音效果，这款新车整体品质和舒适度提升到了一个新的水平。

据称，ergoActive 前排座椅可作为选装配置提供。这些座椅具有电子调节功能（根据车型和设备最多可达 14 向），并配备不同的按摩和空调功能配置。

全新帕萨特的内饰结构根据全新理念系统性地进行了调整，并参考了来自大众客户的反馈意见，以实现尽可能直观的操作。因此，全新帕萨特将搭载一款全新开发的智能座舱和信息娱乐系统，配备 10.25 英寸液晶仪表盘以及 12.9 英寸大屏，还可选配备 15 英寸的触摸屏和 HUD 抬头显示，具体取决于设备配置。

此外，多功能方向盘上也设有物理按钮 —— 使得操作更加便捷，而背光触摸滑块则位于信息娱乐系统显示屏下方，可用于调整诸如车内温度和音量等功能。

全新帕萨特后排空间更大，新车长度增加了 14 厘米，腿部空间增加了 5 厘米，行李厢容量也增加了 40 升至 690 升，甚至最大可以增加至 1920 升（后排座椅折叠）。

这款车还集成了新的 DCC Pro 和车辆动态管理系统，大幅改善了新车性能，提高了四连杆后轴的俯仰刚度和更大的侧向力（提高后轴稳定性，从而提高驾驶安全性），还有新的机电转向装置、改进的防侧倾杆和减震器，并针对不同轮毂进行了调整。

大众还为这款车提供了进一步开发的自适应底盘控制系统，可选 DCC Pro 与双阀减震器。该系统会持续针对道路表面和驾驶情况做出响应，同时考虑转向、制动和加速动作等参数，计算每个车轮的理想阻尼，并在几分之一秒的时间内进行调整。

该车型还标配了车辆动态管理系统 MQB，该系统控制 DCC Pro 系统中电子差速锁 (XDS) 和受控减震器中的侧向动态元件的功能。得益于车辆动态管理系统，新车操控变得更加中性、稳定、敏捷和精确。

值得一提的是，大众还为高配套装提供了新一代 IQ.LIGHT LED 矩阵头灯，相比前一代更扁平，但射程可达约 500 米，而尾灯则采用连续水平 LED 组成灯带。

IT之家注意到，全新帕萨特将提供各种动力版本可选，无论是柴油发动机 (TDI)、涡轮增压汽油发动机 (TSI)、混合动力涡轮增压汽油发动机 (eTSI) 还是插电式混合动力系统 (eHybrid) 都可以尝试。

与前几代相比，新款插混车型的纯电续航里程可以达到 100 公里（取决于配置）。此外，所有插混车型都将支持更高的 AC 充电功率，并且 DC 直流充电也将首次成为标准配置出现。

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