消息称日产与雷诺将重组汽车联盟，加速中国市场战略调整

IT之家 7 月 19 日消息，三位知情人士向路透社表示，日产和雷诺将在未来几天宣布重组联盟，这将有助于双方尽快应对新的挑战，包括改变对中国市场的态度，加速在这一地区的战略调整。

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IT之家此前报道，日产和雷诺在今年 2 月宣布了一项框架协议，并计划最早在 3 月完成谈判。根据该框架，日产将持有雷诺新电动汽车部门 Ampere 15% 的股份，同时雷诺将减少其目前在日产雷诺联盟中 43% 的持股比例。

不过，由于日产高层因知识产权保护问题对交易详细条款提出质疑，谈判时间被延长。日产希望将其与雷诺长达数十年的合作关系提升到一个更为平等的基础之上。

知情人士表示，日产希望能将其在 Ampere 的投资比例降低到 15% 以下，最终持股可能会低于 10%。

日产在一份声明中表示：“日产和雷诺正在进行建设性的谈判，我们将在协议达成后适时发表声明。”雷诺则拒绝对此置评。

雷诺此前表示，预计 Ampere 将于 2024 年上半年进行首次公开募股（IPO），消息人士称，其估值可能高达 100 亿欧元（IT之家备注：当前约 807 亿元人民币）。除日产和雷诺外，高通也已决定投资 Ampere，而三菱也仍在评估是否要投资 Ampere。几家公司讨论的焦点之一便是未来 Ampere 的专利所有权问题。

报道还指出，通过重组联盟，日产高管将有机会转向其他挑战，包括更新公司中期战略和改变对中国市场的态度，日产在中国市场的销量正在下降。

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