酷喵 VIP 更名优酷 SVIP，新增四大会员权益

IT之家 7 月 20 日消息，今天是 720 优酷会员日，优酷宣布即日起酷喵 VIP 会员正式改名为优酷 SVIP 会员，并且新增四大权益，号称价值超千元。

据介绍，“优酷 SVIP”新增四大权益包括：

免费观看更多付费内容；

每月通过 SVIP 尊享券享受折扣；

可通过电视、手机、PAD、PC、车载等 8 台设备同时登录，3 台设备同时观看；

成为淘麦 VIP 会员，享受电影演出购票优惠、买一赠一等权益。

IT之家提醒，原先在电视以及盒子等大屏设备上使用的“酷喵会员”现已自动升级为优酷 SVIP 会员。价格方面，新的“优酷 SVIP”似乎延续了之前“酷喵会员”的定价，连续包月 35 元，首月 10 元，连续包年 348 元。

优酷方面表示，2023 暑期档推出了古装传奇剧《安乐传》、演员搭档研习 进阶真人秀《一拍即合的我们》、“少年歌行”外传《暗河传》、文化脱口秀《观复大嘟会》、剧集《追光的日子》、综艺《剧好听的歌》、文化节目《众声》、动漫《境界・新篇章・决别谭篇》等，接下来还将上线《异人之下》《鸣龙少年》等内容。

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