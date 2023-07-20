B 社 MMORPG 游戏《上古卷轴 OL》上架 Epic 商城，今晚开始免费送

IT之家 7 月 20 日消息，Bethesda《上古卷轴》首款多人在线游戏《上古卷轴 OL》现已上架 Epic 游戏商城，将从北京时间 23:00 起向所有 Epic 用户免费赠送这款价值 83 元的经典游戏。

IT之家提醒，此次限免活动仅限本体（DLC 暂未上架），活动为期一周，一经领取永久入库。

如图所示，这款游戏还没有正式开售，所以显示为“即将推出”，而你只需要耐心等到晚上正式发售就可以免费领取了。不过届时可能会有很多人抢占服务器资源，所以如果网页崩了的话可以晚些时候再尝试领取。

Epic 页面显示，本作支持 Windows 和 Mac 平台，配置要求极低，推荐酷睿 i5 2300 处理器、GTX 750 显卡、8GB 内存，但需要 95 GB 硬盘空间。

为了鼓励更多用户化身奥术师，在 7 月 28 日之前，玩家还可以在领取游戏后购买最新赛季《死灵之地》内容，参与社区互动活动“奥术师的崛起”并领取丰厚奖励。

冒险家在选择奥术师职业并提升到 10 级，以此获得奥术师面部纹饰、奥术师纹身、忠诚的火甲虫宠物、3 * 皇冠经验卷轴、1 * 技能重置卷轴，从而让自己在冒险旅途中获得更多的成长。

游戏介绍： The Elder Scrolls Online 屡获殊荣的线上角色扮演游戏《The Elder Scrolls Online》，带您徜徉泰姆瑞尔的宽广大地，经历一场前所未有的浩瀚故事。你可以与好友一起探索这片丰富生动的世界，或者独自踏上探险征程。从装备武器到所学技能，一手操控角色外观和玩法，所做选择将牵一发而动全身。欢迎来到无限可能的世界。 掌控您自己的玩法 战斗、制作、偷窃、攻城、探索，随意搭配不同的护甲、武器和技能，打造您独一无二的游玩风格。在这个不断成长演变的《The Elder Scrolls》中世界中，一切的选择权在您手中。 诉说您自己的故事 踏上寻回灵魂的冒险，探索泰姆瑞尔各处的奥秘，让世界免遭被湮灭吞噬的命运。以随心所欲的顺序，体验奈恩世界各个角落的剧情 —— 单枪匹马，还是与人同行，全由您自己选择。 多人角色扮演 与好友联手完成任务；加入冒险者队伍，探索怪物密布的可怕地牢；或是与数百名玩家集结，参与史诗般的 PvP 战斗。

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