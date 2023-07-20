员工冒充勒索软件团伙敲诈雇主，结果被抓并获刑

IT之家 7 月 20 日消息，一名前 IT 员工因冒充勒索软件团伙敲诈雇主，而被判入狱三年多。

据 Bleepingcomputer 报道，28 岁的 Ashley Liles 曾是一家位于牛津的公司的 IT 安全分析师，在该公司遭受勒索软件攻击后，其利用职务之便，伪装成勒索软件团伙，向公司施加更大的压力，要求支付赎金，并试图将赎金转入自己的加密货币钱包。

然而，该公司没有向勒索者妥协，并在内部调查期间发现了 Liles 未经授权访问机密邮件的行为。Liles 在意识到其正在被调查时，删除了自己个人设备上的所有数据，但英国东南地区有组织犯罪部门（SEROCU）的网络犯罪小组没收了他的电脑，并成功恢复了数据，找到了他的犯罪证据。

Liles 最初坚决否认自己的参与，但在最近的一次法庭听证会上，他于五年后终于认罪。Liles 因“勒索和未经授权访问计算机并意图犯下其他罪行”被判处三年零七个月监禁。据IT之家了解，根据英国法律，非法进入计算机最高可判处两年监禁，而敲诈最高可判处 14 年监禁。

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