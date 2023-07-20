Nothing 公司创始人 Carl Pei：折叠屏手机不足以让安卓击败 iOS

IT之家 7 月 20 日消息，Nothing 公司最近推出了 Phone 2 智能手机，这是一款非常具有个性的中高端机型。然而该公司创始人 Carl Pei 在发布会上对折叠屏手机发表了一些颇具争议的言论，称它们是“被厂商强行推出”的“非必要的创新”，并没有给消费者带来真正的价值。这番话引发了很多人的不满，认为 Pei 只是因为自己没有折叠屏手机而对这一技术进行诋毁。

近日，Pei 在接受 The Verge 的采访时，对自己的观点进行了进一步的解释。他承认，Nothing 公司目前没有足够的资源来开发折叠屏手机，因此需要将精力集中在能够盈利和受欢迎的产品上，他称：“折叠屏和翻盖手机目前还不够令人兴奋。随着时间的推移，随着这一类别的成熟，随着屏幕褶皱真正消失，随着应用程序适应这种新的形态，我们可能会考虑进入这个领域。”

Pei 还认为，折叠屏手机不会让安卓打败 iOS：“我们并不是说不做，但我不认为这是真正能改变游戏规则的东西，我不认为这是能让安卓赢过 iOS 的东西，我不认为这是能让我们从一个小众的智能手机制造商变成下一个大型科技公司的东西。”

值得注意的是，安卓系统目前仍然是全球最大的移动操作系统。但是在两个关键领域，苹果的 iOS 系统仍然领先于安卓系统。首先，在批发价超过 600 美元（IT之家备注：当前约 4338 元人民币）的高端市场，2022 年 iPhone 占据了全球该市场的 75% 份额。此外，根据 2023 年第一季度 Canalys 报告，苹果手机在北美市场占据了超过一半的份额。

尽管近年来安卓厂商率先推出了很多硬件创新，如超快充电、5 倍和 10 倍变焦镜头、一英寸传感器、大尺寸超声波指纹识别、屏下摄像头以及折叠屏手机等，但苹果在上述两个关键领域仍然击败了安卓设备。

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