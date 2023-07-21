复合年增长率 114%，中国正推动全球可折叠手机发展

IT之家 7 月 21 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新白皮书，2022 年全球智能手机销量整体下滑，但可折叠手机推出高端手机实现快速增长，预估 2019-2025 年，全球可折叠智能手机出货量将以 114% 的六年复合年增长率增长。

白皮书中肯定了中国手机厂商的重要作用，表示中国品牌凭借成熟的供应生态系统，通过和中国互联网公司的强大合作伙伴关系以及积极的产品供应，目前已经成为全球最大的可折叠智能手机市场，在 2022 年占据 26% 的份额。

报告还指出，中国手机厂商在巩固国内市场的同时，不断在海外市场扩张可折叠手机市场份额。

报告认为自 2019 年推出以来，可折叠智能手机已经发展了几代。从第一代的探索阶段过渡到第二代，重点转移到提高日常使用的可折叠设备的实用性。

目前的可折叠机型已经有了巨大的改进，可以挑战平板旗舰机型。该机构预计下一代可折叠手机将在整体性能上超越传统旗舰，并为用户提供前所未有的体验。

IT之家在此附上可折叠手机白皮书地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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