荣耀 90 系列手机在香港推出：两种型号可选，售价 1999 港币起

IT之家 7 月 21 日消息，荣耀近日在香港推出了 90 系列手机，两种型号可选，售价 1999 港币（IT之家备注：当前约 1847 元人民币）起。

荣耀 90 系列手机于今年 5 月份在大陆地区发布，有荣耀 90 和荣耀 90 Pro 两款机型，此次在香港推出的为荣耀 90 和荣耀 90 Lite 版本。

港版荣耀 90 和此前在大陆地区推出的版本硬件差别不大，只是存储配置有变化；搭载骁龙 7 Gen1（增强版）芯片，内置 5000mAh 电池，支持 66W 快充。

该款手机重量 183g，厚度 7.8mm；配备 6.7 英寸屏幕，120Hz 刷新率；存储方面有 12GB+256GB 和 12GB+512GB 可选，支持 NFC、卫星定位系统、蓝牙 5.2、USB-C 2.0 接口。

港版荣耀 90 Lite 搭载联发科 Dimensity 6020 处理器（大陆地区为天玑 700 芯片），拥有 8GB+256GB 一种存储配置可选，内置 4500mAh 电池容量。

显示方面，港版荣耀 90 Lite 搭载 6.7 英寸 LTPS LCD 屏幕，分辨率 2388x1080；支持 NFC、卫星定位系统、蓝牙 5.3 和 USB-C 2.0 接口。

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