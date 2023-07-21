Ps 打造明暗对比，让照片更有质感

学摄影经常能听到一个词语 ——“高级感”，通俗来讲就是照片看起来很高端。 让照片充满高级感的方法有很多，今天我们分享一种常见的后期修图方法，利用 ps 打造明暗渐变，形成对比，增强照片的光影质感。 这种后期方法的适用范围也比较广，风光摄影、人像设想、产品摄影中都有体现。

#01

以下面这张分光摄影照片为例进行说明，照片拍摄的是泰山日观峰的拱北石日落，拱北石是泰山最著名的标志性景观之一。其实当天到达时太阳还比较高，于是我在旁边躺下休息了一会儿，等到拱北石刚好能遮挡住太阳时才进行拍摄。

打造明暗对比前 ▼

打造明暗对比后 ▼

第一步：当时的光比非常大，因此分别对天空和地面拍摄，得到曝光不同的两张照片，后期进行曝光合成。再进行简单的亮度色彩调整，这时候照片已经初具雏形，但是还缺少一定的明暗质感。

第二步：打开 camera Raw 滤镜，选择线性渐变。调整右侧的参数，适当降低曝光，让亮度更低。减小色温数值，让色彩偏蓝。为了防止出现太多噪点，也可以增加降噪的数值，减少细节纹理。天空本就是光滑的，因此不需要太多细节。

然后在天空区域，从上往下拉渐变。除了天空，也可以从地面的四周拉几道渐变。

为了让照片的明暗看上去更自然，可以从多个方向多拉几道渐变。注意，在拉渐变时，不要拉的太短，以免出现过渡太急促生硬的情况。

第三步：然后再选择径向渐变。调整最右侧的参数，适当增加曝光，色温偏黄。然后在太阳周围拉几个渐变。

线性渐变的效果是从一端到另一端，径向渐变的效果是从圆心到边缘。

第四步：再调整一下颜色和整体的曝光，完成。

#02

在 ps 中也可以使用普通的亮度工具和蒙版进行调整。

第一步：点击图层面板的新建调整图层按钮，选择“曲线”。

第二步：从中间位置向下拉曲线，这时照片整体都被压暗了。

第三步：选择画笔工具，硬度为 0，颜色为黑色，在不需要变暗的地方涂抹。

第四步：在需要提亮的地方，用套索工具建立一个选区，按住 shift+F6，调整羽化数值为 5,。然后重复第一步。

第五步：向上拉曲线，刚才选中的地方被提亮了。如果觉得过度不自然，可以选择曲线图层，双击蒙版，选择“属性”，增加羽化的数值。

第六步：再增加一下饱和度，稍微调一下颜色，修图完成。

#03

我们也可以使用摄影后期中的“DB 大法”进行更加精细的调整，也就是“减淡（提亮）”和”加深（压暗）“。

第一步：打开照片，进行基础的曝光和色彩调整。

第二步：在照片上方新建空白图层，混合模式改为“柔光”。也可以改为“叠加”，叠加的效果更强烈，不容易控制。

第三步：选择画笔工具，调整硬度为 0，不透明度和流量为 15%（只要别太大就行）。

选择白色，在需要提亮的地方反复涂抹。

选择黑色，在需要压暗的地方反复涂抹。

利用后期技术增加明暗渐变，可以让照片的光影更加好看，立体感得到增强。

但是在使用时，一定要考虑实际的光影方向，区分好物体的受光面、背光面、反光面、过渡面等等，按照光线方向进行塑造，以免出现严重的穿帮。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张

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