OPPO K11 手机官宣搭载旗舰级 X 轴线性马达，支持杜比全景声

IT之家 7 月 21 日消息，OPPO K11 手机将于 7 月 25 日正式发布，OPPO 今日继续对这款新机进行预热。

据官方介绍，OPPO K11 搭载“0809 旗舰级 X 轴线性马达”，为手机带来丰富的触感体验；支持游戏 4D 振感，以及 O-Haptics 系统振效，在屏幕上模拟物理按键的真实感受。此外，K11 也延续了 K 系列的“雷蛇｜杜伽输入法振感”。

OPPO K11 搭载“旗舰同款全新高性能石墨散热系统”，4129 mm² 超大液冷 VC 散热片，搭配 11068 mm² 高性能石墨材料，官方宣称“石墨导热系数提升 23%”。

音效方面，OPPO K11 搭载“旗舰级封闭式立体声双扬声器”，支持杜比全景声，通过 Hi-Res 高解析音质认证和高解析无线音频认证，“让手机输出悦耳好声音”。

OPPO K11 搭载“电竞级 360° 高性能环绕式 9 天线”，包括 9 根高性能天线以及侧边专属电竞天线，支持 5G 快速搜网技术，出入电梯、地下车库，都能快速恢复高速网络状态。

据IT之家此前报道，OPPO K11 搭载骁龙 782G 处理器，搭载索尼 IMX890 大底主摄和 OIS 光学防抖，提供冰川蓝和月影灰两款配色，该手机正面配备 120Hz OLED 直屏，支持 2160Hz 超高频 PWM 调光。

这款新品的机身采用光哑叠加工艺，将光面材质和磨砂纹理相结合，薄约 8.23mm，轻约 184g。除此之外，这款新品最高可选 12GB+512GB 版本，支持 8GB 运存拓展能力，并提供最高 1TB 外置存储卡拓展。

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