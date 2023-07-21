英超联赛宣布与 EA Sports FC 延长合作关系，并推出新的“社区计划”

IT之家 7 月 21 日消息，在 EA Sports 与 FIFA（国际足联） 结束合作关系后，许多玩家担心 EA Sports 也将很快丧失包括英超联赛在内的主要联赛版权。今日，英超联赛宣布将与 EA Sports FC 延长多年合作伙伴关系。

▲ 图源 英超联赛官网

根据新的协议，更名后的 EA Sports FC 系列足球游戏将拥有所有 20 家英超俱乐部的版权，包括俱乐部名称、LOGO、球员、主教练、球场、球衣等信息都将在游戏中继续真实呈现。

此外，双方还表示将继续履行英超联赛和 EA Sports 的长期承诺，共同致力于推动社区足球项目，包括校园足球计划和对足球基础设施的投资，并推进 EA Sports FC Futures 计划。

英超联赛官方介绍，EA Sports FC Futures 是“一项雄心勃勃的计划”，双方将通过与草根足球项目合作，激励下一代年轻球迷并培养他们对足球运动的热爱。英超联赛和 EA 还将探讨在全球范围内推动英超电竞联赛的可能性。

IT之家此前报道，中超联赛此前也已宣布将加入足球游戏《EA SPORTS FC 24》，目前该游戏已在多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，将于 9 月 29 日正式上线。

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