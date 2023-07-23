车顶维权车主诉特斯拉案二审开庭，当事人称补充了新证据

IT之家 7 月 23 日消息，近日，特斯拉“车顶维权”车主张女士在社交媒体上发文称，自己与特斯拉公司的名誉权纠纷案件、个人信息保护纠纷案件等三个案件，已于 7 月 21 日在河南省安阳市中级人民法院二审开庭。

张女士表示，这是她人生第一次打官司，而且对手是市值第一的车企，所以在一审结束之后她也进行了反思。她认为自己在一审时没有准备充分的证据，导致法院没有支持她的诉请。因此，在二审时她重新补充了新的证据，希望能够得到一个公平公正的判决。

此前张女士透露，这次上诉，她并没有提出任何经济赔偿的要求，只是希望特斯拉及其公关总监陶琳能够公开赔礼道歉，为她恢复名誉。

据悉，张女士起诉特斯拉公司的原因是，2021 年 2 月，她父亲驾驶一辆进口版本 Model 3 汽车发生了事故。事后，张女士一家认为该车辆存在“刹车失灵”的故障，并多次向特斯拉公司寻求解决方案。然而，在数月维权未果后，张女士在 2021 年 4 月 19 日上海车展上采取了极端的维权方式，引发了社会各界的广泛关注和争议。

对于张女士的维权行为，特斯拉公司及其公关总监陶琳曾在社交媒体上发表了不少负面言论，质疑张女士的动机和诚信，并暗示她是受到了某些势力的利用。这些言论引起了张女士的不满，并成为她起诉特斯拉公司侵犯名誉权的主要依据之一。

5 月下旬，上海市青浦区人民法院就张女士与特斯拉公司的两个案件做出了一审判决。法院认为张女士没有提供足够证据证明特斯拉公司及其公关总监陶琳侵犯了她的名誉权，并驳回了她的诉讼请求。对于这一判决结果，张女士表示不服，并提起了上诉。

目前，张女士与特斯拉公司的三个案件还在二审审理中，尚未有最终判决。另外据报道，特斯拉公司也曾起诉张女士侵犯名誉权并索赔 500 万元，但该案一直未开庭，IT之家将保持关注。

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