《胡闹搬家 2》免费体验版已上线任天堂 Switch，8 月 15 日全平台发售

IT之家 7 月 24 日消息，由 Team17 和 SMG Studio、Devm Game 开发的《胡闹搬家 2》免费体验版已上线任天堂 Switch，该作将于 8 月 15 日上线 Steam、PS5/4、Xbox Series X|S、Xbox One、Switch 平台，支持中文。

IT之家注意到，《胡闹搬家 2》在 Steam 上标准版售价 130 元，豪华版售价 170 元，预购即可免费获得 F.A.R.Tastic 四件套 —— 增加四位全新的搬运工，分别为 Chum、Bastion、Hootacris 和 Cera Tops，还可以下载 Demo 游玩，点此进入商店页面。

豪华版内容：

游戏本体

《The Art & Design of Moving Out 2》：一本 250 多页的数字艺术书

Jumbo Super Silly Activity Book：数字儿童活动书

幕后解说：SMG、作曲家 Brad Gentle 和声音设计团队 Sub Zero 对《胡闹搬家 2》制作进行了超过 4 小时的幕后解说

3D 打印模型：打印专属的搬运工

配乐：为游戏创作的 24 首原创曲目

游戏简介：

《Moving Out 2》是世界知名的物理引擎式搬家模拟游戏的古怪续作。作为 FART 独自工作或与最多三名好友穿上 Smooth Moves 制服，帮助 Packmore 与其他地方的居民打包配送！ 多维度单机与线上多人模式与朋友一起搬家，一起奔走！无论您喜欢单机合作还是跨平台线上多人游戏，我们都会为您签收、封装和递送！全新冒险我们不再待在 Packmore 了... 透过次元内传送门，将能探索充满爆笑愚蠢挑战与令人笑开怀混乱动作的全新世界。全新角色与回归的最爱《Moving Out 2》提供更多全新的可爱角色，因为 Smooth Moves 雇用了一些新的 FART 成员！ 不过别担心，Rye Yu 与 Sidney 还在名单上... 阖家游玩！辅助模式？！有！大量的无障碍选项？！有！大量角色以及无数个为追求时尚的人量身打造的合身造型？！通通都有！《Moving Out》回来了，并且比之前更古怪，现在还有线上游玩模式！ 回到 Packmore 利用您的搬家技术在全新的次元与一些旧爱中穿梭。协助重建 Smooth Moves 并成为 FART (家具规划与搬家师傅) 的明星员工！《Moving Out》回来了，并且比之前更古怪，现在还有线上游玩模式！

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