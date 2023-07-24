任天堂将严惩不当使用账号行为：包括有偿共享账户、转让账户、修改存档等情况

IT之家 7 月 24 日消息，任天堂官方今日发布用户账号安全公告，提醒用户注意涉及传递账户信息的未经授权交易。

其中就包括黑卡购买游戏、销售转让自已购买软件的任天堂账户、临时使用第三方提供的任天堂账户获得产品、账号买卖租赁、非法转移游戏数据以及修改存档等，如有以上行为，任天堂将会严厉处理，甚至可能会封禁账号。

简单来说，使用他人的任天堂账户或将任天堂账户出借或转让给第三方的行为均违反了任天堂账户使用条款；如果你使用黑卡购买游戏、账号交易 / 租赁、非法修改游戏数据等行为都可能会使账户被封禁。

任天堂还强调他们可能无法回应有关被暂停的任天堂账户的任何查询。IT之家附任天堂公告更多内容细则：

目前在一些非任天堂授权零售商的在线购物网站和跳蚤市场网站上正在进行以下活动。包括：

出售无法使用（兑换）的激活码或通过欺诈性付款方式获得的激活码。

通过非法窃取第三方的信用卡信息或 PayPal 账户信息，非法使用第三方的付款方式购买产品等行为。

涉及将任天堂账户信息传递给第三方的未经授权交易，出售 / 购买可下载软件等的任天堂账户。

使用任天堂账户机制付费共享软件，将任天堂账户信息传递给第三方、伪造保存的数据或代表第三方进行游戏。

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