OPPO K11 手机官方预热：5000mAh 电池 + 长寿版 100W 超级闪充

IT之家 7 月 24 日消息，OPPO K11 手机将于 7 月 25 日 14:30 正式发布，官方今日继续对这款新机进行预热。

IT之家从 OPPO 官微获悉，OPPO K11 搭载长寿版 100W 超级闪充，和等效 5000mAh 超大电池，可满足一整天电量所需，满电状态可以连续刷剧 18 小时；100W 超级闪充不到 10 分钟就能充入一半电量，26 分钟即可从 1% 充至 100%；电池可支持 1600 次充电循环，用四年还有 80% 大电量；新机还搭载“智慧充电引擎”，支持智能极速模式、极寒模式、电池久充保护、电池老化保护等充电算法能力。

与此同时，官方今日还确认新机搭载同档位唯一碾压级硬件“索尼 IMX890 大底主摄”，支持 OIS 光学防抖。同时搭载“三大旗舰影像算法引擎”，官方号称可拍出单反级好人像、拍出纯净清晰的夜景、拍出动态的美好瞬间，官方还放出了一些样张。

根据官方此前预热，OPPO K11 搭载多功能 NFC、红外遥控、0809 旗舰级 X 轴线性马达、旗舰级「封闭式立体声双扬声器」、旗舰同款「全新高性能石墨散热系统」、电竞级「360° 高性能环绕式 9 天线」、旗舰同款「HyperBoost 游戏稳帧引擎」、旗舰同款的「内存基因重组」技术。新机采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 OLED 直屏，分辨率为 2412×1080，支持 2160Hz 超高频 PWM 调光、万级背光亮度自动调节、莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证、10.7 亿色臻彩显示。

其它方面，OPPO K11 将搭载高通骁龙 782G 处理器、12GB 内存和 512GB 存储，前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 IMX890 主摄（支持 OIS 光学防抖）+800 万像素 + 200 万像素摄像头。

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