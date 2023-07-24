理想回应向理想贴膜店索赔 120 万：因冒用商标经营遭用户投诉举报

IT之家 7 月 24 日消息，近日，从事汽车贴膜业务的朱先生称，自己经营的理想汽车贴膜店被理想汽车以“侵害商标权及不正当竞争纠纷”为由，起诉索赔 120 余万元。朱先生表示，自己的小名就叫理想，从 2012 年开始店名也叫“理想”，想不通为什么会被起诉。

据九派新闻报道，7 月 24 日，理想汽车相关工作人员称是接到用户举报和问询，发现该店铺长期以来以“理想汽车”的名义，在线上线下推广汽车美容套餐。该侵权行为，已经造成消费者误认这是理想汽车的官方店铺。公司不是只因为对方公司名称中含有理想字样而发起诉讼，更和对方所谓“小名”叫理想或不叫理想无关，而是因为对方违法冒用“理想汽车”商标经营，引起投诉和举报。公司的目的是为了维护消费者的合法权益和品牌商誉，“目前案件处于审理中，我们相信法院会在查明事实的基础上，依法公允判决”。

IT之家此前报道，原告请求法院“判令被告立即停止侵害原告‘理想’注册商标专用权的行为，包括但不限于立即停止在店面门头、店内装潢及社交平台上使用与上述注册商标相同或近似的标识”、“判令被告立即停止不正当竞争行为，更改企业名称，且更改后的企业名称不得含有‘理想’文字”。理想汽车还请求法院“判令被告赔偿商标侵权及不正当竞争行为给原告造成的经济损失人民币 100 万元”以及“判令被告赔偿原告为制止侵权而支出的合理费用，暂计 20 万元”等。

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