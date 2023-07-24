彭博社：苹果考虑上调 iPhone 15 Pro / Pro Max 售价

IT之家 7 月 24 日消息，据彭博社的最新报道，苹果公司正在考虑提高 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的价格，这是苹果公司今年秋季即将发布的新一代旗舰机型，另外两款低端机型 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的价格则不会变化。国行 iPhone 14 Pro 起售价 7999 元，iPhone 14 Pro Max 起售价 8999 元。

彭博社称，苹果公司预计今年的 iPhone 15 系列手机的出货量与去年的 iPhone 14 系列持平，大约为 8500 万部。通过提高高端机型的价格，苹果公司将实现整体 iPhone 收入的增长。

IT之家汇总最新的传闻，所有的 iPhone 15 机型都将采用 USB-C 接口，取代之前的 Lightning 接口。iPhone 15 Pro 系列机型将采用新的钛合金机身和基于 3 纳米工艺的最新一代 A17 芯片。另外，这两款手机还将在侧边增加一个多功能按键，取代静音开关，类似于 Apple Watch Ultra 上的 Action 按键。

此外，iPhone 15 Pro Max 还将在后置摄像头模块上增加一个新的潜望式镜头，提供更大的光学变焦范围。

得益于一种新的生产工艺，Pro 机型还将拥有有史以来最窄的显示屏边框。The Information 杂志此前报道称，这种新的超窄边框设计一直存在生产问题，并可能导致上市时供应短缺。而今天的彭博社报道则给出了一个不那么严重的结论：这个生产问题将在几周内得到解决，并且“不会对整体生产造成明显影响”。

预计苹果公司将在 9 月份举行媒体发布会，正式发布 iPhone 15 系列手机。

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