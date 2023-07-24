微软推出披萨香味 Xbox 手柄，为《忍者神龟》电影造势

IT之家 7 月 24 日消息，为了宣传即将上映的《忍者神龟：变种大乱斗》电影，微软创造了一款可以散发披萨香味的 Xbox 手柄，让玩家在游戏时感受到忍者神龟最爱的食物。

微软称，这是“有史以来第一款”披萨香味的手柄，它采用了一种特殊的设计，手柄后面有一个外观像纽约披萨片一样的香氛扩散器，可以在玩《忍者神龟》系列游戏时，如《忍者神龟：斯莱德的复仇》等，释放出新鲜披萨的气味，增强玩家的沉浸感。

不过，如果玩家厌倦了这种气味，也可以随时取下香氛扩散器，这样手柄就变成了一个普通的 Xbox 手柄，只是外观上有着独特的《忍者神龟》主题风格。

微软表示，“这款手柄有四种不同的版本，分别代表了四个忍者神龟兄弟的特色颜色、武器和个性：蓝色的是领导者莱昂纳多，红色的是暴躁的拉斐尔，紫色的是聪明的多纳泰罗，橙色的是活泼的米开朗基罗。”

不过IT之家注意到，这款限量版手柄并不对外出售，而是作为一场抽奖活动的奖品。活动从今天开始，持续到 8 月 13 日。想要参加抽奖的用户需要关注 Xbox Game Pass 官方推特账号，并转发 Xbox Game Pass 抽奖推文。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。