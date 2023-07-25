开发商介绍《城市：天际线 2》游戏改进：增强供电、供水系统

IT之家 7 月 25 日消息，《城市：天际线 2》是一款由 Colossal Order 开发、Paradox Interactive 发行的游戏，将于 10 月 24 日正式发行。

开发商 Colossal Order 于今年 6 月上线了开发者日记，在讲述了道路建设子系统之后，在最新内容中讲述了城市电力和供水系统。

开发商在《城市：天际线 2》游戏中引入了低压电和高压电，玩家需要在建筑物和社区道路下方铺设低压线，满足供电需求；而在发电厂和变电站上要铺设高压电力线。

《城市：天际线 2》游戏会模拟现实生活，如果出现高温天气，电力会出现明显消耗。游戏中还引入了电池站，让玩家存储来自绿色能源倡议的多余能源，以便在城市需要时使用。

在供水方面，虽然《城市：天际线 2》游戏在管道的分配上基本保持不变，但引入了地下水资源。

玩家需要在地图中搜索地下水矿床，可以抽起来供城市使用。Colossal Order 在开发者日记中分享了关于该游戏的更多细节，IT之家在此附上原文链接，感兴趣的用户可以点击阅读。

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