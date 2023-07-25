育碧澄清：不会清理有游戏购买记录的玩家账号

IT之家 7 月 25 日消息，育碧近期展开了清理游戏账号活动，引发了玩家的大量负面评价。育碧针对玩家的吐槽和压力，其高级企业传播经理杰西・卡罗奇（Jessica Roache）通过媒体 The Verge 发布声明，明确有购买记录的玩家账号不会清理。

IT之家上周报道，育碧向玩家发送电子邮件，通知该用户在未来 30 天内登录游戏账号，否则将清空该账号下购买的所有游戏和游戏装备。

育碧在声明中表示，清理玩家账号之前需要经过以下 4 个步骤：

清空账号自创建以来的游戏活动

该账号创建的游戏库： 如果包含已购买的 PC 游戏，那么账号不符合清理条件，不会删除。

账户的不活动持续时间，意味着最后一次登录我们的生态系统（包括从 Steam 和其他平台上的育碧游戏），育碧表示至今仍未删除 4 年内不活跃的账户

该账号订阅的活动

也就是说玩家如果此前购买了游戏等资产，那么就不用担心会被清理；如果你并未购买游戏内容，且连续 4 年及更长时间没有登录，那么育碧将会清理相关账号。

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