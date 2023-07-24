消息称特斯拉将商讨在印度建厂，生产 2.4 万美元电动汽车

IT之家 7 月 24 日消息，路透社报道，据一位知情人士透露，特斯拉代表将于本月与印度商务部长会面，讨论在印度建立工厂的计划，生产一款全新的 2.4 万美元（IT之家备注：当前约 17.3 万元人民币）的电动汽车。

该人士表示，特斯拉已表示有兴趣在印度建立一家工厂，为当地市场和出口市场生产低成本电动汽车（EV），该公司已经表示，这将是一款全新的车型。

今年 6 月份埃隆・马斯克与印度总理纳伦德拉・莫迪会面，马斯克当时表示，他打算在印度进行重大投资。

据《印度时报》本月早些时候报道，特斯拉代表在讨论潜在的印度工厂时提到的 2 万美元电动汽车，将比其目前最低价的车型 Model 3 便宜 25%。

据路透社 5 月份报道，特斯拉高管访问了印度，并与该国官员就在印度建立汽车和电池制造基地进行了会谈。两位知情人士称，与新德里的印度政府官员的讨论将于本月恢复。其中一位人士说，作为此次讨论的一部分，特斯拉代表将会见印度商务部长皮尤什・戈亚尔，预计会围绕建立电动汽车供应链和分配工厂用地进行讨论。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。