上海打造低轨宽频多媒体卫星“G60”，未来实现一万两千多颗卫星组网

IT之家 7 月 25 日消息，上海市举行“强化策源功能 共育科创生态”松江区专场新闻发布会，松江区委书记程向民表示，上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60 星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施 1296 颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。

图源上海发布公众号（下同）

IT之家从上海松江发布公众号了解到，“G60 星链”产业项目旨在打造全球领先的商业卫星数字化“灯塔工厂”和卫星运营服务平台，以全球低轨卫星通信网络建设运营为抓手，带动卫星及部组件研发制造、通导遥终端与网络设备、网络运营和卫星运维、行业应用与增值服务等集群发展。

项目分三期建设，目前一期工程将建设数字化卫星制造工厂、卫星在轨测运控中心和卫星互联网运营中心。其中，卫星工厂的设计产能将达到 300 颗 / 年，单星成本将下降 35%。

此外，腾讯 G60 智算中心项目已经落地松江，上海珑睿信息科技有限公司是腾讯项目的建设运维方，整片产业生态园一共规划了 16 栋楼，设计了 4 万个机柜，建成后算力将达到世界领先水平。建成后腾讯三大顶级人工智能实验室：科恩实验室、优图实验室、微瓴实验室将落地产业生态园。

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