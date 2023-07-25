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首页 > 数码之家>电脑硬件

消息称 AMD RX 7900 GRE 显卡 7 月 28 日发布，中国专属

2023/7/25 15:12:00 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 25 日消息，据爆料人“momomo_us”消息，AMD RX 7900 GRE 显卡将在 7 月 28 日发布。

不久前，爆料人 wnxod 曝光了蓝宝石的 RX 7900 GRE 显卡。

图源 wnxod

规格方面，消息称 RX 7900GRE 的 GPU 拥有 84CU，与 RX 7900 XT 相同。显存方面，RX 7900GRE 可能将配备 16GB 256bit GDDR6 显存。相比之下，RX 7900 XT 的显存为 20GB 320bit。RX 7900 GRE 可能是首款采用传闻中的 Navi 31/32 混合 GPU 的型号，即小封装的 Navi 31。

据IT之家此前报道，AMD 曾在 2020 年推出了一款 RX 590 GME 显卡，中国专属，其中 GME 可能是“Golden Mouse Edition”，即金鼠版。今年是兔年，RX 7900GRE 中的 GRE 可能代表“Golden Rabbit Edition”，即“金兔版”显卡。

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关键词：AMDRX 7900RX 7900GRE

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