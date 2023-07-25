Sensor Tower：2023 上半年中国手游海外吸金超 75 亿美元，占海外手游总收入 24%

IT之家 7 月 25 日消息，移动应用数据分析机构 Sensor Tower 最新发布的报告显示，今年上半年，中国手游海外吸金超过 75 亿美元（IT之家备注：当前约 539.25 亿元人民币），占海外手游总收入（309 亿美元）的 24%，排名前 30 的手游贡献了超过 50% 的中国手游出海总收入。

报告称，2023 年上半年，海外 RPG 和策略手游收入超过 75 亿美元和 50 亿美元，仍是收入最高的手游品类。解谜、体育和桌游在海外市场收入显著上涨，棋牌、模拟手游收入小幅回升。2023 年上半年，以《万国觉醒》为代表策略手游海外收入超 28 亿美元，占中国手游出海总收入的 38%。紧随其后的是 RPG 手游，贡献了 27% 的出海手游总收入。

美国和日本仍是中国手游出海的热门市场。2023 年上半年，美国和日本市场手游内购收入达 110 亿和 70 亿美元，来自中国的手游产品在这两个市场的收入分别超过 20 亿、16 亿美元，占中国手游出海总收入的 50%。

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