大疆 DJI Air 3 无人机发布：搭载双 4K 摄像头，售 6988 元起

IT之家 7 月 25 日消息，大疆今晚正式发布了全新双主摄航拍无人机 DJI Air 3，拥有广角相机和 3 倍中长焦相机、46 分钟续航、全向避障、双 4800 万像素拍照、双 4K HDR 视频等特性，售价 6988 元起。

作为 Air 系列首个搭载双主摄相机系统的航拍机，Air 3 将 1/1.3 英寸 CMOS 广角相机和 1/1.3 英寸 CMOS 3 倍中长焦相机嵌入小巧空间中。两枚相同传感器均支持双原生 ISO，可直出无裁切、高帧率的 4K / 60fps HDR 视频，且具备 10-bit D-Log M 和 10-bit HLG 色彩模式，最高支持 4800 万高像素照片。

（1x-24mm 广角相机样张）

3 倍中长焦相机可实现 3 倍无损画质，也为画面营造出独特的强烈空间压缩感，将后景压缩到更近，从而突出前景，带来不同于广角相机的独特视角，让人物亦能成为航拍主角。

（3x-70mm 中长焦相机样张）

Air 3 续航时间提升 48%，飞行时间最长可达 46 分钟。全新充电管家支持集电功能，只需长按功能按键，就能将多块电池的剩余电量转移到剩余电量最高的电池中；并支持 82W PD 输出，可为笔记本电脑应急供电。同时，Air 3 是 Air 系列首个搭载全向视觉感知系统的航拍机，搭配 APAS 5.0 （高级飞行辅助系统），可探测各个方向上的障碍物，保证安全畅快的飞行体验。

新一代 DJI O4 图传技术可实现 20 公里的远距离传输，并最高支持 1080p / 60fps 图像传输。还可搭载 DJI 推出新一代增强图传模块，首次实现将增强图传模块直接插入 Air 3 机身内部，便可高效接入 4G 网络，无需额外的安装套件；并新增支持 eSIM 卡功能。当原有 O4 图传信号受到遮挡或干扰，仍可借助 4G 网络操控飞行器，降低断开连接的几率，有效提升飞行安全性。

Air 3 搭载多种智能玩法，焦点跟随功能能轻松聚焦 C 位，使用 3 倍中长焦相机时，独特的空间压缩感更能展现人物的绝佳状态，点亮主角光环。双主摄均可支持 2.7K 竖拍，无需裁切。借助降噪算法，Air 3 夜景模式可在夜晚低光环境下拍摄最高 4K / 30fps 的纯净画面。

此外，Air 系列首次应用 DJI 航点飞行功能，为 Air 3 提前规划飞行航线和拍摄动作，用户可解锁“甩尾”、“棒棒糖”和一镜到底等高难度运镜；如果保存航线，亦可实现精准重复同一飞行任务，记录日夜交替，四季更迭的精彩时刻。

Air 3 可无线连接畅片 App，快速预览拍摄的素材，并通过智能剪辑一键成片；剪辑过程中无需下载素材，节省手机存储空间，还有大师镜头专属模板。

此外，DJI Air 系列迎来 2 款全新遥控 DJI RC-N2 与 DJI RC 2，分别随 4 个套装版本发售。DJI Air 3 (DJI RC-N2) 售价 6988 元；DJI Air 3 畅飞套装 ( DJI RC-N2 ) 售价 8488 元；DJI Air 3 畅飞套装 (DJI RC 2) 售价 9688 元；DJI AIR 3 畅飞套装（DJI RC 2 & DJI 增强图传模块）售价 10387 元。其中，新一代无人机带屏遥控器 DJI RC 2 也将同步单独发售，售价 2188 元，轻巧机身配备 5.5 英寸全高清屏幕，搭载全新处理器、O4 图传系统和两发四收天线，上述新品即日起正式发售。

IT之家注意到，适用于 DJI Air 3 的保障计划 DJI Care 随心换同步上线，提供全方位意外保障解决方案，支付一定置换费便可一键极速换新，无惧飞丢、跌落撞击、进水等意外状况导致的机器损坏。并享受官方保修、三者险、双向免邮等多种专属服务权益。

DJI Care 随心换 1 年版 (DJI Air 3) 售价 698 元，提供 1 年内 2 次低价置换权益。DJI Care 随心换 2 年版 ( DJI Air 3 ) 售价 1188 元，提供 2 年内 4 次低价置换权益。

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