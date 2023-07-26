乘联会：7 月狭义乘用车零售预计 173.0 万辆，新能源渗透率约为 35.8%

IT之家 7 月 26 日消息，乘联会 7 月 25 日晚间发布报告指出，6 月狭义乘用车零售完成 189.4 万辆，其中包含新能源 66.5 万辆，高于此前预期。上半年狭义乘用车零售量达到 952.4 万辆，同比增长 2.7%，新能源零售 308.6 万辆，同比增长 37.3%。

乘联会根据调研结果对 7 月乘用车零售市场作出预测：

7 月狭义乘用车零售销量预计 173.0 万辆，同比-4.8%

其中新能源零售预计 62.0 万辆，同比增长 27.5%

当月新能源渗透率约为 35.8%

IT之家此前报道，乘联会 7 月 19 日发布了本月上半月（7 月 1-16 日）期间国内乘用车市场的零售情况如下：

乘用车市场零售 68.6 万辆，同比去年同期增长 0%，较上月同期下降 4%

新能源车市场零售 26.7 万辆，同比去年增长 7%，较上月同期下降 3%

乘联会还在报告中指出，由于上半年前期积累的意向用户在 6 月有一波释放，同时市场热度具有一定惯性，且部分 6 月订单转移至 7 月交车，7 月市场需求略有回落，但总体表现相对平稳，呈正常季节性走势。

图源 Pixabay

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