比亚迪继续预告“百万级”硬派越野仰望 U8：10 种驾驶模式 + 5 种行驶功能

IT之家 7 月 26 日消息，现如今，越来越多的车企喜欢在自家新车上市之前，一点一点地“挤牙膏”预热它们的各种亮点，比亚迪旗下的百万级豪华品牌仰望也不例外。

今日，仰望汽车在官方微博上预告了旗下车型 —— 仰望 U8 豪华版的“驾驶模式”相关信息，官方称其“坐拥 15+1 种驾驶模式，尽享卓越驾乘感受”。

据介绍，上文提到的“15+1”种驾驶模式组成如下：

1 种全地形自适应反馈系统

10 种驾驶模式

5 种行驶功能

其中 10 种驾驶模式包含了：

舒适模式：适用大多数日常用车情况

运动模式：体验“极致的驾驶乐趣”

经济模式：更低能耗表现

山地 / 岩石：适用巨石或大量大石块构成的地形

沙地：适用于戈壁、沙砾、沙漠、沙滩等地形

泥地：适用于泥泞、松软、车辙深陷等路面

雪地：适用于行驶时容易打滑的低附着路面

涉水：无涉水喉最大涉水深度 1000mm

曲率引擎：短时间发挥最大性能，零百加速 3.6 秒

极限续航：增强能量回收，部分车辆功能关闭

5 种行驶功能包含了：

原地转向

蠕行功能

拖车行驶

防滑链

应急浮水（被动触发）

IT之家此前报道，仰望 U8 已于 4 月 18 日开启预售，该车搭载四个 220kW 电机，峰值总功率达 880kW，并匹配自研 2.0 L 发动机组成插电式混动系统。新车拥有六大核心技术：易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智驾辅助，可选豪华版、越野玩家版，预售价 109.8 万元。

据仰望汽车官方表示，豪华版车型的上市日期已经敲定，预计 8 月上市，9 月陆续开启交付，将采用全线上预订形式，所有用户均可登录仰望汽车 App 进行预订。

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