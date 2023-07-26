日产如愿与雷诺达成“平等协议”，将共同加速推动汽车电动化

IT之家 7 月 26 日消息，在经历近半年的拉锯战后，日产汽车今日宣布，与法国汽车巨头雷诺就资本关系对等化进行的一系列谈判已达成最终协议，日产和雷诺之间的相互持股比例将保持平等。对于雷诺分拆成立的电动汽车新公司 Ampere，日产最多将出资 6 亿欧元（IT之家备注：当前约 47.34 亿元人民币）。

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此外，雷诺将在今年内将其持有的 28.4% 的日产股份转移到法国金融信托，雷诺持有的日产股份将因此减少到 15%，与日产持有的雷诺股份持平。转移至信托部分的股票将由雷诺分阶段出售给日产等公司。

日产还将向 Ampere 派遣董事，对电动汽车和辅助驾驶技术等知识产权的处理设置了一定的限制。日产和雷诺估计，新公司的企业价值为 80 亿-100 亿欧元（当前约 631.2 亿- 789 亿元人民币），日产的出资比例预计将低于 10%。

双方表示，通过此次协议，除了在欧洲就电动汽车和软件开发进行合作之外，还将在燃油车需求旺盛的印度和中南美等成长中市场确立合作体制。

IT之家此前报道，日产和雷诺在今年 2 月宣布了一项框架协议，并计划最早在 3 月完成谈判。根据该框架，日产将持有雷诺新电动汽车部门 Ampere 15% 的股份，同时雷诺将减少其目前在日产雷诺联盟中 43% 的持股比例。不过，由于日产高层因知识产权保护问题对交易详细条款提出质疑，谈判时间被延长。日产希望将其与雷诺长达数十年的合作关系提升到一个更为平等的基础之上。

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