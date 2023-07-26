韩媒称中国缩小与韩国 OLED 产能差距，追赶速度比当年 LCD 更快

IT之家 7 月 26 日消息，据 BusinessKorea 报道，在 OLED 面板领域，中国正在紧追韩国。虽然韩国在市场份额方面仍远远领先于中国，但中国在产能方面已赶上韩国 10 多个百分点。

▲ 图源 Pexels

TrendForce 的最新数据显示，中国 OLED 面板产能占比为 43.7%，而韩国为 54.9%。仅在五年前，中国的 OLED 面板产能还不到 10%，如今，这一比例已超过 40%，与韩国仅相差 10 个百分点。

Omdia 的数据则显示，在中小尺寸 OLED 面板市场，曾经占据 80% 以上市场份额的三星 Display，今年一季度市场份额下滑至 54.7%。与此同时，曾与 LG Display 激烈竞争第二名的中国企业京东方，在第一季度以 19.2% 的份额跃升至第二位，击败 LG Display。

自 2004 年以来，韩国在全球显示器市场占据了 17 年的榜首，但在 2021 年被中国显示器行业超越。然而，OLED 面板市场中韩仍存在很大差距，韩国占据 81.3% 的市场份额，中国则为 17.9%。

在全球液晶显示器（LCD）市场，中国的主导地位正变得更加稳固。2022 年，中国大陆在 LCD 市场的份额达到 55.5%，中国台湾则为 27.6%，韩国为 13.5%，日本为 2.9%，中国大陆还是唯一一个市场份额增加的地区。

韩国显示器业内人士担心，中国在 OLED 面板领域的份额扩大速度正快于过去在 LCD 面板领域的表现。

根据韩国显示器工业协会的数据，中国花了 10 年时间才在中小尺寸 LCD 面板市场上达到了 20% 的市场份额，但在中小尺寸 OLED 市场上达到 20% 的份额仅需要 8 年。为了摆脱中国在 OLED 领域的追赶，韩国公司正在全力以赴，大力投资 OLED 面板。

今年 4 月，三星 Display 宣布，将在 2026 年前投资 4.1 万亿韩元（IT之家备注：当前约 229.6 亿元人民币），在忠清南道峨山市建设全球首个 8.6 代 IT OLED 显示器生产工厂。其意图是大幅扩大与中国竞争对手在 OLED 显示技术方面的差距。

与此同时，OLED 面板市场将继续增长。根据 Omdia 的数据，从 2022 年到 2030 年，OLED 显示器的需求预计将平均每年增长 11%。TrendForce 则预测，今年智能手机市场 OLED 屏幕的份额将首次超过 50%，并在 2026 年超过 60%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。