LG 发布智能家居解决方案“UP 家电 2.0”，将为家电安装 AI 芯片

IT之家 7 月 26 日消息，据 BusinessKorea 报道，LG 电子近日推出智能家居解决方案“UP 家电 2.0”，让包括洗衣机、烘干机在内的家电产品也能像智能手机一样安装和卸载应用程序。LG 此前一直专注于生产优质硬件产品，新方案则将其业务扩展到提供这些产品的服务和订阅。

▲ 图源 LG 官网

LG 电子家用电器事业部负责人 Ryu Jae-cheol 表示：“客户往往会根据他们的生活方式使用不同类型和功能的家用电器。我们将提供根据每个人的生活方式精确定制的设备。”去年首次推出的 UP 家电能够更新软件并添加新功能，就像更新智能手机的操作系统一样。

此次 LG 发布的 UP 家电 2.0 旨在实现“超个性化”，就像人们可以在智能手机上安装和删除必要的应用程序一样，UP 家电 2.0 将为设备提供类似的支持，用户可以通过升级添加新功能，也可以删除不常用的功能。

IT之家从官方获悉，为了实现这一目标，LG 将在家用电器中应用 AI 芯片和操作系统，为此该公司已经在内部研究和开发了三年多，新功能将首先应用于昨日发布的洗衣机和烘干机上。

LG 还推出了一个设备订阅系统，将硬件产品与非硬件服务相结合，消费者可以选择三到六年的订阅期。LG 电子的一位负责人解释说：“从消费者的角度来看，它降低了最初的产品购买成本，而且软硬件一起订购时可以更便宜。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。