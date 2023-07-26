郭明錤：苹果 iPhone 15 / Plus 将配备 4800 万像素摄像头，采用堆叠式传感器

IT之家 7 月 26 日消息，根据苹果行业分析师郭明錤的博客文章，今年晚些时候将推出的低端 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型将配备 4800 万像素的后置摄像头镜头，采用新的堆叠传感器设计，可以捕捉更多的光线。

郭明錤表示，由于上述传感器良率低，供应商索尼将其产能提高了 100-120%，以满足苹果的需求，但这也导致了其安卓合作伙伴的供应大幅减少。

苹果去年首次在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上引入了 4800 万像素的摄像头镜头，能够拍摄 4800 万像素的 ProRAW 照片，图像文件可保留更多的细节，便于后期编辑。相比之下，去年的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 使用了 1200 万像素的摄像头。

IT之家注意到，郭明錤的报告与香港投资公司海通国际证券的分析师 Jeff Pu 在 5 月份提出的说法一致，后者当时表示 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 上的 4800 万像素镜头将使用一种新的三层传感器，可以捕捉更多的光线，提高图像质量。Pu 当时表示，堆叠传感器可能面临产能不足问题，导致 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 生产延迟。但郭明錤最新的报告表明，苹果已经解决了这个问题。

郭明錤还提到，因索尼降低高端 Android CIS（接触式图像传感器）供应，故品牌厂需要积极找替代方案，有利于韦尔的高端 CIS (64MP+) 订单显著成长 (自 2H23 开始)。韦尔的高端 CIS 市占率，预计将从 2023 年的 3–5%，分别显著成长至 2024 与 2025 年的 10–15% 与 20–25%，有利长期营收与利润成长。此外，考虑到索尼越来越多的产能与研发资源将持续被苹果占据，故华为将积极与思特威合作。最快在下半年的华为新款高端机型（Mate），就可以看到思特威为高端 CIS 供应商。

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