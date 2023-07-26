日产汽车 CEO 称近期到访过中国，但在华销售前景仍远低于产能

IT之家 7 月 26 日消息，据路透社报道，日产汽车 CEO 内田诚（Makoto Uchida）在近日的一场简报会上表示，他最近访问了中国，并与合资伙伴东风汽车集团举行了会谈：“不幸的是，我们的销售前景现在远远低于我们的生产能力。”

▲ 图源 Pixabay

IT之家此前报道，日产今日与雷诺达成了“平等协议”，双方相互持股比例将保持在各 15% 的水平。此外，日产还将向从雷诺拆分出的电动汽车部门 Ampere 投资 6.63 亿美元（IT之家备注：当前约 47.34 亿元人民币），这些举措将重构日产和雷诺的联盟关系。

日产表示，该协议的达成能使得双方专注于更紧迫的问题，对于日产而言，“中国仍是一个挑战”。

内田诚表示，他预计日产在中国的盈利复苏需要一段时间，并称在秋季之前会就日产在中国市场的新阵容提供更多细节。

咨询公司 AlixPartners 本月表示，由于电动汽车的主导地位日益增强，中国汽车品牌今年有望占国内市场销售汽车的 50% 以上。

日产此前公布的一季度利润几乎翻了一番，该公司还在日元走软以及日本和北美市场销售转好的帮助下上调了全年业绩预期。尽管如此，日产在中国市场却表现持续疲软，今年 1-6 月，日产在中国市场共售出 358509 辆新车，同比下降 24.4%。

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