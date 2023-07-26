苹果公司回应遭开发者集体诉讼：没有垄断行为，为开发者提供了巨大价值

IT之家 7 月 26 日消息，据路透社此前报道，英国有超过 1500 名开发者向法院提起集体诉讼，指控苹果的 App Store 存在“不公平”行为，收取“过高”的佣金，要求赔付 7.85 亿英镑（IT之家备注：当前约 72.38 亿元人民币）。

据 9to5Mac 报道，苹果公司对此进行了回应，强调美国法官在 Epic Games 案件中已经否定了其具有垄断权力的说法。

这起最新的诉讼是在英国提起的，因此美国的裁决并不具有约束力，但苹果公司称，其并没有利用自己的地位，反而一直在降低佣金或者为开发者提供新的豁免条件。

苹果公司是否具有垄断权力取决于站在什么样的视角，苹果公司认为，正确的视角是整个智能手机或应用市场，而该公司在这个市场中只占有少数份额。提起诉讼的开发者则反驳称，相关的市场是“iOS 应用”，在该市场苹果公司对其销售和分发有着 100% 的垄断。除了一些边缘情况外，目前开发者没有办法不通过 App Store 将 iOS 应用推向市场。

苹果公司则重申了其过去曾经提出过的另一个论点：开发者也可以选择创建网页应用，这样就可以完全绕过 App Store。

苹果公司指出，有两种商业模式可以让开发者不需要支付佣金：广告支持和硬件的免费配套应用。苹果称，大多数开发者选择了这些模式，因此不需要支付佣金。此外，自从推出小型企业计划后，几乎所有需要支付佣金的开发者都只需支付 15%。

苹果公司还辩称，该公司并不是白白收取一部分钱，他们在开发和维护一个全球性的、受到消费者信任的商店，投入了巨大的资金，并为开发者提供了巨大的机会。此外，该公司还以各种方式为开发者提供了价值，从 Xcode、Swift 和培训材料到超过 25 万个 API。

苹果公司称，App Store 生态系统是经济中的重要组成部分，而开发者是主要受益者。

根据 Analysis Group 的经济学家所做的一项研究，App Store 生态系统在 2022 年产生了 1.1 万亿美元的总账单和销售额，比 2022 年的数据增长了 29%。苹果公司强调，超过 90% 的收入归属于开发者。

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