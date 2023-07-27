推特 CEO 拜访好莱坞：吸引明星网红入驻

北京时间 7 月 27 日早间消息，据报道，就在埃隆・马斯克几天前突然宣布将推特品牌调整为 X 后，该公司 CEO 琳达・亚卡里诺（Linda Yaccarino）本周前往好莱坞，试图吸引经济公司和艺人入驻该平台。

知情人士表示，亚卡里诺在旧金山会见了创新艺人经纪公司（Creative Artists Agency，CAA）和 UTA 联合精英经纪公司（United Talent Agency，UTA）的经纪人，向他们介绍了她对 X 的设想，希望将烹饪、音乐、体育领域的明星和网红吸引到该平台上。

就在好莱坞之行的前几天，马斯克刚刚宣布对推特品牌进行重大调整，将其名称和标识改为“X”，并废弃使用多年的蓝鸟标识。此举虽是为了进一步向视频、音频甚至支付领域扩张，但还是引发了分析师的担忧。他们担心马斯克的冲动之举会导致该公司丧失经营数年、价值数十亿美元的品牌资产。

一位参加会面的知情人士表示，亚卡里诺对经纪人表示，“尽情想象你们想要什么，X 会努力实现。”她还呼吁与会各方考虑建立“互惠商业化合作关系”。

知情人士表示，推特建议的一种模式是让品牌在推特的 Spaces 音频功能上赞助一场活动，并邀请一位名人或网红出席。此次会议由 CAA 老兵 Jaffrey Jacobs 主持。会议结束时，该公司表示他们会带回一些想法。

推特、CAA 和 UTA 均拒绝对此置评。

推特希望通过吸引有影响力的人来出售更多广告，并促进广告主和名人之间的赞助和品牌交易。

亚卡里诺曾经担任 NBC 环球广告主管，在媒体行业拥有深厚人脉。自从出任 CEO 以来，她一直在与明星接触。亚卡里诺在这方面拥有丰富经验，还在今年 2 月开始担任英国艺人经纪公司 YMU 的全球董事长。一位艺人行业高管说：“她属于这一行。”

亚卡里诺周二发布了一张她与帕里斯・希尔顿（Paris Hilton）的合影，表明双方有可能达成合作。前福克斯新闻主播塔克・卡尔森（Tucker Carlson）已经开始在推特上播放节目。

本月早些时候，推特还宣布了创作者广告收入共享计划，只要网红达人达到特定标准，便可直接通过该平台变现。

但除了短文本功能外，推特在其他领域的尝试并非一帆风顺，尤其是在马斯克开始裁员之后。在亚卡里诺上任前，佛罗里达州州长 Ron DeSantis 在今年 5 月通过推特 Spaces 音频服务宣布参加 2024 年美国总统大选，结果却因为技术故障而受到干扰。

推特突然更名 X 也令广告主颇感意外。自从马斯克去年 10 月以 440 亿美元收购推特后，便显示出反复无常的领导风格，还放松了内容审核，并采取激进的成本压缩计划。这也导致许多广告主离开该平台。

自从马斯克执掌帅印以来，推特营收下降约 50%，而现在，弥合与广告主之间的关系，并建立新的合作关系，便成为亚卡里诺的任务。她在上周日回应改名的推文中阐述了对该平台的整体愿景：“X 是无线互动的未来，以音频、视频、消息、支付 / 银行为中心，为创意、商品、服务和机遇创造一个全球性市场。”

然而，部分广告主和艺人经纪公司表示，他们对此番调整不为所动。在他们看来，亚卡里诺创造的所有善意都被马斯克毁掉了。一家顶尖机构的广告高管称，他突然之间推出 X“感觉就像无厘头”。他还补充道：“让我们看看亚卡里诺如何处理此事。”

另外一位广告公司高管说：“我根本不明白这笔收购是为了什么，我很好奇他的投资人还有多少耐心。”

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