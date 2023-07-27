微软推出 Simplified Sharing，简化 Microsoft 365 应用分享体验

IT之家 7 月 27 日消息，微软近日发布博文，推出了“Simplified Sharing”体验，主要为 Microsoft 365 优化分享功能，让用户更轻松、更快速地分享文件、图像、链接等内容。

微软表示 Microsoft 365 用户每月打开分享对话框超过 8 亿次，而最新引入的 Simplified Sharing 体验，在桌面端、网页端和移动端支持超过 50 款 Microsoft 365 应用。

IT之家在此附上微软官方描述如下：

当你想通过电子邮件向某人发送某个文件的链接时，只需输入一个名字、一个组或一封电子邮件，系统就会根据你最常用的合作者为你提供建议。

您还可以选择添加简短消息，点击“发送”后，OneDrive 将创建一封电子邮件并将其发送给您选择的收件人！