微软 Teams 2.0 将引入 Meet 功能：管理会议活动和内容

IT之家 7 月 27 日消息，根据国外科技媒体 Petri 报道，微软即将于 8 月推出 Microsoft Teams 2.0 预览版更新，重点添加 Meet 应用，用于管理会议活动和内容。

全新的 Meet 应用将概览会议所有内容，整合聊天，笔记，会议摘要，议程等内容，方便用户了解会议相关信息。

Meet 页面将划分为“Up next”和“Recent”两个板块，展示即将到来和近期已经举办的会议。

Up Next 部分将包括生成式 AI 功能，让用户更快地找到他们可能需要的相关文档或文件。

Up Next 部分还会显示会议邀请和提醒，以及解决某个会议内容的方式等等。

Recent 板块允许用户查看最近 30 天内的 Teams 会议内容。

IT之家援引 Petri 报道，生成式 AI 功能仅面向注册 Microsoft Teams Premium 订阅的用户开放。Microsoft Teams 2.0 预计将于 2023 年 9 月成为默认客户端。

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