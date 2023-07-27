影响 40% 用户，Ubuntu 发行版被曝 2 个安全漏洞

IT之家 7 月 27 日消息，Wiz 的研究专家 S. Tzadik 和 S. Tamari 近日在 Ubuntu 系统中发现了 2 个安全漏洞，可以提升本地权限，预估影响 40% 的 Ubuntu 用户。

IT之家根据博文内容，汇总两个漏洞内容如下：

该漏洞处于高危安全漏洞，CVSS v3 评分为 7.8 分（满分 10 分，分数越高，代表越危险）。

该漏洞存在于 Ubuntu Linux 内核中，利用权限检查不充分的情况，允许本地攻击者提升权限。

该漏洞为中等严重漏洞，CVSS v3 评分为 5.4 分。该漏洞同样存在于内核中，访问 VMA 时的竞争条件可能导致释放后使用，从而允许本地攻击者执行任意代码。

这两位分析师在 Linux 内核上对比 OverlayFS 模块的差异后发现了这两个提权漏洞。

OverlayFS 是一种联合挂载文件系统实现，Ubuntu 作为使用 OverlayFS 的发行版之一，在 2018 年对其 OverlayFS 模块进行了自定义更改，这些更改通常是安全的。

不过 Linux 内核团队分别在 2019 年和 2022 年调整了该模块，导致和 Ubuntu 版本不兼容。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。