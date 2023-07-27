Win11 更新又出问题：第三方应用可使开始菜单无法打开

IT之家 7 月 27 日消息，微软今天发布了最新的 Windows 11 22H2 更新 KB5028254，但这个更新却导致了一个老问题的复发：一些第三方应用会导致开始菜单无法打开。这些应用是用来自定义用户界面（UI）的，比如 ExplorerPatcher、Start11 等。

IT之家注意到，微软在其 Windows 健康仪表板上说明了这个问题：“在安装了 KB5028254 或更高版本的更新后，如果 Windows 设备上安装了一些第三方 UI 自定义应用，开始菜单可能无法打开。已知受影响的第三方 UI 自定义应用是 ExplorerPatcher，但其他应用也可能受影响。这类应用通常使用不受支持的方法来实现自定义功能，因此可能会对您的 Windows 设备产生意外的结果。”

微软给出了解决方法：“我们建议在安装 KB5028254 之前卸载任何第三方 UI 自定义应用，以防止出现这个问题。如果您的 Windows 设备已经出现了这个问题，您可能需要联系您使用的应用的开发者的客户支持。”

值得注意的是，这个问题并不是第一次出现，之前也曾影响过 Windows 11 22H2 版本。今年二月底 Moment 2 更新发布时这个问题就出现过，而这次受影响的是 Moment 3 更新。

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