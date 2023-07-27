此芯科技加入 openKylin 开源社区，加速推动 Arm PC 生态繁荣

IT之家 7 月 27 日消息，据此芯科技官方公众号表示，此芯科技目前已经签署 openKylin 社区 CLA（Contributor License Agreement 贡献者许可协议），正式加入 openKylin 开源社区。

▲ 图源 此芯科技官方公众号

IT之家经过查询得知，此芯科技成立于 2021 年，是一家专注于设计开发智能 CPU 芯片及高能效算力解决方案的科技企业。

官方表示，此芯科技芯片产品采用多核异构架构，“整体能效比高、接口丰富，可充分适配端侧多样化场景需求，为个人计算、车载计算、元宇宙基础设施等应用领域提供高能效、智能化的通用算力”。

此芯科技表示，加入 openKylin 社区后，此芯科技将充分发挥自身技术及资源优势，联合社区生态伙伴共同推动 Arm PC 的软硬件标准化，加速 Linux 桌面图形系统和 AI 软件框架的技术发展，打造 Linux 桌面操作系统和 Arm 架构高能效智能芯片融合发展的创新生态，为用户带来更好的产品使用体验。

openKylin（开放麒麟）社区旨在以共创为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，此芯科技本次加入 openKylin 社区，可推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。

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