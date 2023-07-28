谷歌推出跟踪警报功能：检测到 AirTag 等未知追踪设备向用户示警

IT之家 7 月 28 日消息，谷歌于今年 5 月宣布一项新安全功能，一旦发现用户周围出现了包括 AirTag 在内的未知蓝牙追踪设备，可以及时向用户发出通知。

谷歌今天发布新闻稿，宣布正式推出该功能。如果检测到安卓手机用户周围出现了未知的蓝牙追踪设备，安卓手机自动发布警报。

用户可以点击通知中的“更多信息”，查看跟踪器最后一次出现的位置的地图，并且使用“播放声音”（Play sound）功能让跟踪器发出提示音。

IT之家从报道中获悉，谷歌目前仅支持检测苹果的 AirTag，不过谷歌官方表示后续将添加对 Tile 等其它追踪器的支持。

苹果和谷歌于今年 5 月联合提交了一份拟议的行业规范，以帮助打击滥用蓝牙定位跟踪设备进行不必要的跟踪。

这一同类首创的规范将允许蓝牙位置跟踪设备与跨 iOS 和 Android 平台的跟踪检测和警报兼容。三星、Tile、Chipolo、eufy Security 和 Pebblebee 等主流追踪器品牌已表示支持该规范草案。

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