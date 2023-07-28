杭州市与三六零科技集团签订战略合作框架协议，将率先落地专有大模型

IT之家 7 月 28 日消息，据“杭州发布”微信公众号消息，7 月 27 日下午，杭州市政府与三六零科技集团有限公司签订战略合作框架协议。

据官方介绍，杭州与三六零科技集团结缘已久。希望双方进一步深化长期稳定的战略伙伴关系，政企合作夯实数据安全底座、发展数据安全产业、提升自主可控能力。

双方将以华东科技创新总部为依托，整合三六零科技集团优质核心资源，将安全服务、高端人才、科技创新的优势通过杭州辐射全省全国；期待双方将杭州作为数据安全最大应用场景，率先落地“安全可信、可控易用”专有大模型，赋能千行百业数字化转型；期待双方共同推进数字安全基础设施群和相关中心建设，将杭州打造成为全国网络安全标杆城市。杭州亚运会、亚残运会召开在即，欢迎三六零科技集团发挥优势，助力和服务杭州亚运。

签约仪式上，拱墅区政府与三六零数字安全科技集团有限公司签订了“三六零科技集团华东区域总部项目”合作协议。

据IT之家此前报道，7 月 26 日，360 集团与郑州市人民政府签署全面战略合作协议。双方将围绕城市级 GPT 建设、城市安全建设、中小企业服务、一体化政务大数据、新型涉网犯罪、无诈城市专项等领域，引入以 360 为主导的人工智能大模型和数字安全产业链，360 集团将在郑州落地建设城市安全运营中心、人工智能中心、中小微企业助力中心。

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