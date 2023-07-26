一加将推出旗下首款可折叠手机，官方暗示命名为 Open

IT之家 7 月 26 日消息，据悉，一加将于下个月在纽约举行线下发布会，推出其首款折叠屏手机。今天一加官方在推特上发布了一条暗示性的信息，写道：“我们敞开（Open），而其他人折叠（Fold）。”这表明这款即将推出的折叠屏手机的名字将是一加 Open。

有网友爆料称，一加的折叠屏手机将借鉴去年推出的 OPPO Find N2 的设计，可能配备了 3 倍光学变焦的潜望式镜头。此外还有消息称，一加的折叠屏手机将有黑色和绿色两种颜色可选。

配置方面，预计一加 Open 将搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，性能强劲。屏幕方面，可能采用现代化的打孔摄像头设计，后置摄像头方面，可能配有三颗镜头，其中一颗为潜望式镜头，大幅提升变焦能力。为了方便用户快速解锁，还可能提供侧面指纹传感器。软件方面，预计将运行基于 Android 13 系统的 OxygenOS Fold 系统。

目前官方还未确认该机的发布时间，IT之家将保持关注。

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