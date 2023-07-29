奥迪集团：上半年销售收入 342 亿欧元，同比增长 14.4%

IT之家 7 月 29 日消息，奥迪集团发布上半年财报，销售收入为 342 亿欧元（IT之家备注：当前约 2694.96 亿元人民币），去年同期为 299 亿欧元，同比增长 14.4%；营业利润为 34.17 亿欧元（当前约 269.26 亿元人民币），去年同期为 49.33 亿欧元；营业销售利润率为 10.0%，剔除原材料对冲影响，营业销售利润率为 12.2%。

图源奥迪集团官网

奥迪集团上半年财务收益为 8.8 亿欧元，同比增长 16.8%，去年同期为 7.54 亿欧元；中国业务为财务业绩贡献了 4.57 亿欧元，去年同期为 4.31 亿欧元；净现金流减少至 18.82 亿欧元，主要原因是税后利润减少，其他原因包括增加库存，为下半年的销售计划做准备，以及对即将推出的车型计划的投资。

销量上看，奥迪、宾利和兰博基尼品牌汽车累计交付共 919548 辆，同比增长 15.3%；电动汽车在奥迪集团交付量中占比上升至 8.2%。其中奥迪品牌上半年交付量为 907111 辆，同比增长近 16%；纯电动汽车交付量为 75647 辆，同比增长 51.2%。

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