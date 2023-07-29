国家税务总局：上半年我国免征新能源车辆购置税超过 490 亿元

IT之家 7 月 29 日消息，国家税务总局昨日举行“办好税收惠民事 服务高质量发展”主题新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国在回答记者提问时，介绍了有关税收政策在支持新能源汽车产业发展方面取得的成效。

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沈新国介绍，目前，车辆购置税、车船税、消费税等方面均有支持新能源汽车发展的政策。国家自 2012 年起一直对新能源商用车免征车船税，对新能源乘用车不征收车船税；自 2014 年 9 月起一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策；对电动汽车一直未纳入小汽车消费税征收范围。

IT之家从国家税务总局官网获悉，2012 年 1 月至 2023 年 6 月，我国共减免新能源汽车车船税超 100 亿元，其中 2023 年上半年达 8.6 亿元，同比增长 41.2%；2014 年 9 月-2023 年 6 月，共免征新能源汽车车辆购置税超 2600 亿元，其中 2023 年上半年达 491.7 亿元，同比增长 44.1%。

沈新国表示，在税收等一系列政策和市场因素的共同作用下，近年来，我国新能源汽车产业规模持续扩大，步入快速发展阶段。机动车销售统一发票数据显示，我国新能源汽车 2022 年销售 568.1 万辆，2023 年上半年销售 311.1 万辆，同比增长 38.3%；在全部新增汽车销量中，2022 年新能源汽车占比达 23.5%，2023 年上半年占比上升至 27.4%，表明我国新能源汽车市场保有量持续提高。

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