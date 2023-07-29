想要拍出夏日氛围感照片，一定不要错过这段时间

夏天的傍晚是非常适合出门拍摄的时段，此时户外温度开始回落，空气清新，街道、公园等地方还有不少出门纳凉、散步的行人，能产生很多值得记录的时刻。

而提到傍晚，又不得不提“蓝色时刻”，在太阳刚落下的半小时左右，天空没有完全黑下来，西方还带着一些太阳余光，天空呈现出蓝色的感觉，而地面景色还保留着一些细节，城市中华灯初上，这是最适合拍摄夜景的时间段之一。

由于夏天空气通透，因此夏天的蓝色时刻很适合拍摄各种氛围感照片，今天就来跟大家分享一下如何利用好这一段时间，拍出精彩的夏季蓝调照片：

1. 人像拍摄

蓝色时刻光线柔和，很适合拍摄氛围感人像，蓝紫色的天空和城市作为背景，可以表现出一种浓郁的浪漫氛围；

如果人脸偏暗，可以带一个偏黄色的补光灯，天空的蓝色与黄色灯光形成互补，照片色彩很耐看；

使用手机屏幕、闪光灯进行补光也能得到不错的效果；

如果喜欢偏暗的感觉，拍摄人物剪影，也能很好的体现模糊、朦胧、梦幻的感觉。

夏天傍晚的海边、河边，建筑物的天台、窗户边，桥上、马路边都是不错的氛围感拍摄地点。

2. 街头摄影

蓝色时刻也很适合进行街头摄影创作，很多店铺、摊位在傍晚都会开灯，在偏暗的蓝色环境下会形成很好的光影对比和色彩对比，也很能表现城市街头烟火气；

此时路上行人和车辆也比较多，在路灯、车灯的照射下，也经常能产生不错的场景；

在没有灯光照明的地方，我们可以使用大光圈配合高感光度进行拍摄，蓝色的环境也能为照片带来不一样的质感。

3. 城市风光

蓝色时刻不仅适合户外风光，也适合城市风光。

夜景的“夜”不一定要用黑来表现，蓝色时刻有时候更适合拍摄夜景风光，不论是拍摄车轨、灯光还是城市建筑，画面留有一定的细节会显得更耐看，蓝色时刻就提供了这种光线条件。

夜晚城市风光最佳拍摄地点之一就是高处，如果我们下午早些时间出发，碰上好天气，拍摄完日落就可以利用蓝色时刻俯瞰远处、记录城市风光。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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