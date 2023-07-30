怎样拍出好看的剪影照片？关注这几点

在讨论摄影的光影、物体的轮廓感时，都绕不开一种特殊且有趣的拍摄技巧，那就是剪影拍摄。

剪影拍摄，简单地理解，就是在拍摄时将主体亮度压暗，让其呈现出阴影的状态，并与明亮的背景形成对比，以凸显明暗对比和轮廓感。

剪影不要求模特有多好看，也不需要很高超的拍摄技术，却能很好地展现一种特殊的质感和氛围感，非常实用。

那么今天就来与大家分享一下如何拍好剪影照片：

1. 拍摄条件

一般来说，剪影的拍摄需要逆光或者侧逆光的光线，因为这样能保证主体被压暗的同时背景不会过曝。

不论是自然逆光环境还是人造光源环境下的逆光场景，都比较适合剪影拍摄，像是日出、日落时分的光线，舞台上直射的灯光等塑造的逆光环境，都适用于剪影拍摄。

2. 拍摄技术

在了解了剪影的原理后，技术方面也很好理解，这里重点给大家分享几个细节问题：

（1）对焦

在逆光环境下，自动对焦有时会不准确，我们可以使用手动对焦来进行辅助，也不一定必须把剪影拍清楚，如果不追求轮廓的话，模糊的剪影也有不一样的氛围感。

（2）测光

其实拍摄剪影很重要的点就是测光问题，如果明亮的背景处于正常曝光状态，那么主体自然就会被压暗。

不过我们可能会遇到的一个问题是背景过曝，如果出现这种问题，可能就是测光不准确，我们在拍摄时可以试着对背景的偏亮处进行测光，如在日落环境下，可以对着夕阳附近偏亮的天空进行测光，这样就可以防止背景过曝。

（3）其他参数问题

其他的光圈、快门速度等参数可以根据个人喜好进行设置，别人的拍摄参数没有什么参考意义，更没有必要去套用。

3. 细节问题

掌握上面的方法，拍摄剪影照片就没有什么问题了，下面再为大家介绍几种提升剪影拍摄技术的细节技巧：

（1）眩光

在逆光环境下拍摄时，有时会产生眩光，影响照片观感，我们此时可以换个角度拍摄，从逆光转为侧逆光拍摄，缓解眩光问题；

使用遮光罩，或者手动进行遮光也能在一定程度上避免眩光问题；

出现大范围眩光还可能与 uv 镜有关，质量一般的 uv 镜除了对镜头有一定的保护作用外，其他方面起的几乎全是副作用，在非必要环境下，我们可以摘下 uv 镜进行拍摄。

（2）轮廓

主体在阴影状态下，其轮廓就显得格外重要，特别是对于人物剪影来说，轮廓是重要的内容输出点。

我们在拍摄轮廓时，一方面要有预判性，用抓拍捕捉最佳瞬间，如在拍摄鸟类剪影时，可以捕捉起飞的一瞬间；

另一方面，等待最佳拍摄时机，待主体移动到最佳位置上，或者有特殊的动作时，完成拍摄。

（3）场景

如果场景中只有干巴巴的轮廓，虽然简洁，但是可能不够吸引人，我们在拍摄剪影时可以试着把其他有趣的元素纳入到场景中。

如为剪影主体添加合适的前景；

搭配建筑、植物等元素；

在拍摄人物剪影时，可以让人物手持物品来凸显互动感，表达特殊含义。

（4）长焦

长焦镜头很适合剪影拍摄，特殊的空间压缩感很适合塑造氛围感，也很容易形成简洁的构图，人物剪影、树木剪影、建筑剪影等都很适合用长焦镜头来拍摄。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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